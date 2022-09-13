اليوم السابع
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تفاصيل استعدادات مدن أسيوط الجامعية لاستقبال العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:57 م
تفاصيل استعدادات مدن أسيوط الجامعية لاستقبال العام الدراسى الجديد المدن الجامعية بأسيوط تستعد لاستقبال الطلاب الجدد
أسيوط - هيثم البدرى

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أجرى الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بأسيوط، وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد 2022/2023م؛ للتأكد من تمام جاهزيتها و استعدادها لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد، والاطمئنان على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة بالمدن الجامعية.
 
يأتي ذلك في إطار استعدادات جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد، وكان فى استقبال نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي كلا من  حسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلى، والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للبنات، و حنان عبد الحميد، رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للبنات ،و ربيعي هاشم عبد العال رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للبنين.
 
كما تفقد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى المطعم ومخازن الأغذية و عددا من غرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة وجاهزية الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة، لاستقبال الطلاب، مؤكدا على أهمية متابعة عمليات التعقيم والتنظيف المستمر، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.
 
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد (2)
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد (2)

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد (3)
 المدن الجامعية بأسيوط تستعد لاستقبال الطلاب الجدد  

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد (4)
 المدن الجامعية بأسيوط تستعد لاستقبال الطلاب الجدد  

 

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد (1)
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع استعدادت المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب الجدد 

 


نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

استعدادت المدن الجامعية بأسيوط

العام الجامعي الجديدد



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