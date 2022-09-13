تعرف على نتائج المتابعات الميدانية للأعمال التحضيرية لرصف الطرق بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعته الميدانية لكافة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكداً على التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال التحضيرية لرصف طريق "منوف/الحامول " بمسافة (600) م تمهيداً لأعمال الرصف، وكذا متابعة أعمال التطوير بممشى طريق البطحة البحرية لخلق متنفس حيوى ومتنزهاً عاماً لأهالى المدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال قطع الفرمة بمنطقة طريق سرس الليان بشارعى النادرى وبدوية تمهيدا لرصفهم ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا ، وشدد رئيس المدينة على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

وفى مركز الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وتمهيد وتوسعة طريق " ٧٣٢ " (المشتل- العراقية- الموقف الجديد- شمياطس- ساحل الجوابر- دراجيل)، فضلا عن شن حملة نظافة وتسوية ورفع نواتج التطوير والمخلفات بطريق سلامون بحري - كفر الجلابطة بداية من مدخل قرية سلامون بحري شارع مدرسة الشهيد رمضان جمعة الإعدادية وحتى مكتب البريد بسلامون قبلي تمهيداً لوضع طبقة المازوت والطبقة الأسفلتية النهائية، فيما تابع رئيس المدينة الأعمال التمهيدية لرصف طريق " 16" بداية من مزلقان العراقية مروراً بزاوية الناعورة وجزيرة الحجر وكفر حجازي وكفر دنشواي ودناصور وزاوية البقلي و بشتامي وحتي عمروس بطول ٢٢كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، حيث من المقرر رصف الطريق على ثلاثة قطاعات وسيتم البدء خلال الأيام القادمة فى الرصف بداية من عمروس مروراً ببشتامي وزاوية البقلي حتى نقطة مرور دناصور وجارى الإنتهاء من توصيل كافة المرافق بالطريق بالكامل.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع المؤسسة تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال إستكمال إنشاء الممشى الجديد بطول ترعة ديًا الكوم المغطاة لإحداث مظهرا جمالياً وحضاريا بالمنطقة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى إلى أنه جارى أعمال قطع الفرمة بشارع البر الغربى وذلك ضمن وذلك ضمن (10) شوارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم شوارع (محمد محمود، المحكمة، العقيد، مستشفى الحميات، مدرسة عمر الأشقر، وكذا امتداد المساكن، مساكن سوق الحديد، البحيرى، جبانة الأقباط ) وتضم أعمال التطوير قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإنشاء بلدورات وأرصفة جانبية تمهيدا للبدء في أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية.