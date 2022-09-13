تعرف على أسماء النوات ومواعيدها والظواهر الجوية المصاحبة.. صور

اقترب فصل الشتاء، ولم يفصلنا عنه سوى 100 يوم فقط، ومع اقتراب فصل الأمطار تأتى محافظة الإسكندرية فى المقدمة بين محافظات مصر، نظرا لشهرتها الكبيرة بالنوات الشتوية التى تهب عليها سنويا، حيث تضرب الإسكندرية نحو 18 نوه شتوية طوال فصل الشتاء وبعضها فى الصيف أيضا.

ونستعرض فى السطور التالية نوات الشتاء بالإسكندرية ومواعيدها والظواهر الجوية المصاحبة لها

1 نوة " غسيل البلح " تأتى فى العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر، رياح، امطار خفيفة

2 نوة " الصليبية" تأتى فى النصف الأخير من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، ممطرة أحيانا

3 نوة " المكنسة " تأتى فى 16 نوفمبر، تستمر 4 أيام، رياح شمالية غربية، شديدة المطر

4 نوة" باقى المكنسة "تأتى فى 22 نوفمبر، 4 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة

5 نوة " قاسم "، 5 أيام تأتى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وامطار

6 نوة" الفيضة الصغرى "تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة

7 نوة " عيد الميلاد " 28 ديسمبر، يومين، رياح غربية، شديدة المطر

8 نوة " رأس السنة " 1 يناير، 4 أيام، رياح غربية، ممطرة

9 نوة " الفيضة الكبرى " 12 يناير، 6 أيام، ياح جنوبية غربية، شديدة المطر

10 نوة " الغطاس "، 19 يناير، 3 أيام، رياح غربية، امطار غزيرة

11 نوة " الكرم " 28 يناير، 7 أيام، رياح غربية، امطار غزيرة

12 نوة " الشمس الصغرى "، 18 فبراير، 3 ايام، رياح شمالية غربية، ممطرة

13 نوة " السلوم " 2 مارس، يومين، رياح جنوبية غربية، ممطرة

14 نوة " الحسوم " 9 مارس، 6 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة غالبا

15 نوة " الشمس الكبرى "، 18 مارس، يومين، رياح شرقية، ممطرة غالبا

16 نوة " عوة " أو " برد العجوزة "، 24 مارس، 6 أيام، رياح شرقية، ممطرة غالبا

17 نوة " الخماسين "، 28 ابريل، يومين، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة

18 نوة " رياح النقطة " 15 يونيو، يومين، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة