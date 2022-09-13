تحرير 27 محضر مخالفات فى مجال المخابز والمحال التجارية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المجافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة في مركز ومدينة المنزلة، علي عدد من المخابز والمحال التجارية، وذلك لمحاربة كل أساليب الإستغلال والغش التجاري وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، وتحرير عدد من المحاضر حيث تم تحرير عدد 1 محضر تصرف في 29 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنه الشيكارة 50 كيلو جرام،تحرير عدد 10 محاضر نقص وزن، عدد 1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 3 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدد 1 محضر تصرف في 55 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، تحرير 5 محاضر نقص وزن، عدد 1محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 3محاضر لعدم التزام بداليين تموينيين بمواعيد العمل الرسمية، عدد 1 محضر عدم اعلان عن الأسعار للمواطنين، عدد 1 محضر عدم وجود شهادة صحية.

تم تحريرالمحاضر للمخالفات السابق ذكرها جارى عرض المحاضر على النيابة العامة، وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين علي إستمرار جهود المديرية لضبط الأسواق ومواجهة المخالفين.