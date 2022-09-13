تحرير 129 مخالفة متنوعة فى حملات على الأسواق بالمنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 129 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 129 مخالفة تموينية، منها 125 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين "خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وقضايا أخرى متنوعة"، كما تم ضبط 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.