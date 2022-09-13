بيت الزكاة يعلن فتح التقديم للحصول على المساعدات بالمحافظات الحدودية

كتب لؤى على

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن فتح باب التقدم للحصول على مساعدات البيت في المحافظات الحدودية الخمس وهي جنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الاحمر

ويحق للمستحقين في هذه المحافظات التقدم بطلبات الحصول على المساعدات من خلال الموقع الالكتروني لبيت الزكاة والصدقات من خلال الرابط التالي :- https://baitzakat.org.eg

ويستمر تلقي طلبات الحصول على المساعدات من اليوم 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2022 ، ويتم بعدها فحص جميع طلبات المتقدمين تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لهم.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات بتقديم إعانات لمستحقي الزكاة والصدقات في كافة المصارف الشرعية للزكاة وذلك من خلال تقديم الآتي: دعم نقدي للأسر المستحقة/وإعانة الايتام/ واعانات صحية وطبية،/ وصلات المياه النظيفة/بناء وترميم بيوت غير القادرين/وفك كرب الغارمين والغارمات/مساعدات لزواج غير القادرات/ ودعم المرآة المعيلة/ إغاثة من تعرضوا للكوارث.

ويأتي هذا الاعلان في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساعدة المستحقين في المحافظات الأكثر احتياجا، على أن يتم فتح باب التقديم لباقي المحافظات تباعا.