بعد عودتها لشمال سيناء.. تعرف على تاريخ سباقات الهجن فى العريش

تعود رسميا أنشطة سباقات الهجن لشمال سيناء بعد فترة توقف لنحو 12 عاما، لتسجل حضورها من جديد من على الأرض التى كانت عليها الانطلاقة لسباقات الهجن ومنها لعموم المحافظات المصرية.

ومن المقرر أن تشهد مدينة العريش غدا الأربعاء انطلاق فعاليات السباقات على مدار يومين بمضمار نادى الهجن الرياضى المصرى بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

قال الدكتور سلامة الرقيعى، الباحث فى التراث الشعبى، واحد رموز محافظة شمال سيناء المهتمين بالهجن، إن السباقات فى عموم سيناء كانت فى الماضى تتم بصورة عفوية فى المناسبات حتى تحولت إلى رياضة لها نظامها وطقوسها.

وفى جنوب سيناء كانت تقام تلك السباقات ومازالت بين القبائل حتى أن قبائل بعينها كمزينه والترابين مازالت تحيى هذا التراث فى منطقة الزلقة بجنوب سيناء.

أضاف أنه شمال سيناء بدأت تلك الرياضة متناثرة هنا وهناك وإن كان قد انتظمت فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى فى إدارة شباب بئرالعبد فى عام 1988 بإقامة سباق يتم ترشيح عشرة هجانه من كل مركز شباب وقد تم أول سباق فى ذلك العام فى منطقة الرواق ثم تلاه ثانى سباق فى منطقة المجدره ناحيه سلمانه ثم منطقة الزقبه.

وأوضح أنه فى عام 1990 تم التحرك لتنظيم سباق، وتم تنظيم سباق السر والقوارير بوسط سيناء وتبنته المحافظة خلال أعوام 1992 ومابعدها واستقرت المحافظة على إنشاء مضمار فى موقع مناسب هو الموقع الحالى بالميدان بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة العريش.

وأشار الباحث، إلى أنه تلا ذلك تجميع عدد من المهتمين والهجانة كمؤسسين لإشهار أول نادى تحت مسمى نادى الهجن الرياضى المصرى فى عام 1997، وتولى رئاسته النائب الشيخ منصور ابوشريف رحمه الله ثم تلاه النائب سليمان الزملوط،، وإشهار الاتحاد المصرى للهجن من عدد من الأندية وتولى رئاسة الاتحاد سليمان الزملوط، ليصل به إلى المشاركة العربية والدولية ومعه نخبة من المهتمين بتلك الرياضة منهم الشيخ امين شعراوى، بينما تولى رئاسة نادى الهجن الرياضى المصرى الإعلامى سليمان عياط، وتخلل ذلك قيام المهتمين والجنود المجهولين فى ذلك الوقت بجهد غير عادى لإخراج تلك السباقات بصورة جيده منهم المرحوم محمد

أبوملحوس رئيس اللجنه الفنية وعيد أبوقرومه مدير النادى والشيخ محمد أبوعنقه وغيرهم.

واوضح أنه ثم توالى شهر عدد من الأندية على مستوى الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية لتكون ضمن الاتحاد المصرى للهجن الذى تولى رئاسته بعد ذلك وحتى تاريخه عيد حمدان، وشارك الاتحاد بفعاليات محلية وعربية ودولية تم خلالها إنشاء مضمار شرم الشيخ والعلمين ووسط سيناء برعاية وزارة الشباب والرياضة والمحافظات التى تقام فيها تلك الفعاليات.