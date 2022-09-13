بعد أزمة الفيضانات.. باكستان تحذر العالم من تأثيرات تغير المناخ

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قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة مسعود خان "إن الفيضانات في باكستان بمثابة تحذير للدول الأخرى من أن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في دمار لا يمكن تصوره إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية على الفور".

وأضاف مسعود خان - في تصريحات أوردتها صحيفة "دون" الباكستانية "التقارير في وسائل الإعلام الدولية تظهر صورا مفزعة للمناطق المتضررة، لكنها ليست سوى جزء بسيط من الكارثة التي تواجهها باكستان"، مشددا على الحاجة إلى استجابة جماعية للدمار الناجم عن تغير المناخ.

وحذر من أزمة الغذاء بعد الفيضانات، مبينا أن الفيضانات دمرت أكثر من 5,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية.. لافتا إلى ضرورة تقديم برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى الدعم اللازم لشعب باكستان.

جدير بالذكر أن المسئولين وعمال الإغاثة في باكستان كانوا قد حذروا من أن الأضرار والخسائر الاقتصادية ستظل محسوسة في جميع أنحاء باكستان لشهور وسنوات قادمة، لافتين إلى أنه بعد هدوء الفيضانات سوف تواجه المجتمعات الريفية موجة ثانية محتملة من الوفيات بسبب نقص الغذاء والأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة والحيوانات.