شاهد طريق الخدمة أسفل الطريق الدائرى المخصص للميكروباص

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير للطريق الدائرى، حيث انتهت من توسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم وجارى تطوير المرحلة الثانية بطول 34 كم، وبالتزامن مع تنفيذ أعمال التطوير يتم تنفيذ طريق خدمة بعرض 10 أمتار، بجوار الطريق الدائرى من جانبى الطريق ليتم تخصيصه فيما بعد للميكروباص.

وتنفذ وزارة النقل المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى ، من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، فى المسافة من تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوى، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى / وصلة الواحات والمريوطية / المنصورية بإجمالى طول 34 كم.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالى 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.