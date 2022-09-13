المناظرة تكشف إصابات ربة منزل قتلها عاطل في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مناظرة جثة ربة منزل قتلها عاطل في أطفيح، عن الإصابات التي لحقت بها، حيث تبين أن المجني عليها اعتدى عليها بسكين وأصابها بطعنات بالبطن، والصدر، وجرح قطعي باليد اليسرى.

وتحفظ رجال المباحث على سلاح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان في الحادث، وذكروا أن المتهم اعتدى على المجني عليها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لاعتقاده أنها استعانت بدجال لإجراء "عمل" سحر له، لمنعه من الزواج والعمل.

أضاف شهود العيان أن المتهم فر هاربا عقب ارتكاب الجريمة، وحاولوا إسعاف المجني عليها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

أضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.