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"الملك فاروق" أقدم باخرة سياحية تعمل فى مياه النيل بأسوان.. تعرف عليها.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:00 ص
"الملك فاروق" أقدم باخرة سياحية تعمل فى مياه النيل بأسوان.. تعرف عليها.. صور الباخرة الملكية
أسوان - عبد الله صلاح

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يقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الباخرة النيلية "السودان" والتى اشتهرت بأنها باخرة الملك فاروق ملك مصر والسودان فى ذلك الوقت، ونستعرض أبرز المعلومات عن الباخرة التاريخية:
 
تسمى الباخرة "السودان" واشتهرت بأنها باخرة الملك فاروق ملك مصر والسودان.
استخدمت الباخرة السودان من قبل العائلة المالكة وكان يستقلها الملك فاروق فى ذلك الوقت خلال زيارته للجنوب.
الباخرة لا زالت تعمل حتى الآن سياحيا بين أسوان والأقصر.
تحتوى هذه الباخرة الملكية على تراث فريد لا زالت تحافظ عليه منذ الملكية وحتى يومنا هذا.
تعد أقدم باخرة تبحر في نهر النيل الخالد.
أسستها شركة توماس كوك العالمية لبناء السفن شيدتها مع باخرة أخرى مماثلة لها عام 1885 في إنجلترا.
وأطلقت الشركة على الباخرة الأولى اسم "مصر" والثانية اسم "السودان".
طاقم الباخرة لا زال حتى اليوم يعمل بنظام الخدمة الملكية من حيث المظهر والخدمة وتقديم المأكولات والمشروبات وغيرها من أشكال خدمة نزلاء البواخر السياحية.
الباخرة مصنوعة من الخشب، وكل المواد المستخدمة فى الإنشاء من الخامات الطبيعية.
الباخرة الملكية تمتلئ باللوحات الفنية والمقتنيات التاريخية النادرة.
يصل إجمالي عدد الغرف بالباخرة 23 غرفة بإجمالى 46 نزيلا فقط.
تحمل كل غرفة اسم شخصية شهيرة استضافتهم الباخرة مثل غرفة الملك فاروق، والرئيس محمد نجيب ، وأجاثا كريستى، ونجيب محفوظ، وأم كلثوم، وغيرهم.
تم تجديد الباخرة فى عام 2001 من قبل شركة سياحية عالمية و تم إطلاق السودان مرة أخرى 2005 لتبحر بين الاقصر وأسوان و لتكون بذلك أقدم باخرة تبحر في نهر النيل الخالد.
 
 
الباخرة الملكية
الباخرة الملكية

الباخرة من الخشب
الباخرة من الخشب

الباخرة من الداخل
الباخرة من الداخل

الباخرة
الباخرة

المطعم
المطعم

باخرة الملك فاروق
باخرة الملك فاروق

تراث الباخرة
تراث الباخرة

غرف الباخرة
غرف الباخرة

لوحات المشاهير
لوحات المشاهير
 

الباخرة السودان

باخرة الملك فاروق

الباخرة السياحية

اسوان

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