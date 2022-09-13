الملك تشارلز الثالث يتعهد بالعمل من أجل السلام فى أيرلندا الشمالية

وكالات

تعهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وأن يعمل من أجل السلام في إيرلندا الشمالية.

وخلال لقائه قادة إيرلندا الشمالية السياسيين، وكان منهم أعضاء بأحزاب قومية يريدون استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وأن تصبح جزءا من جمهورية إيرلندا، قال الملك إنه سيقتدي "بالمثال الناصع لوالدته وسيسعى لرفاه الجميع في إيرلندا الشمالية".

أشاد رئيس الجمعية الإيرلندية الشمالية، وهو إيرلندي قومي، في رسالة تعزية للملك تشارلز الثالث بدور الملكة إليزابيث الثانية في عملية السلام.

وقال أليكس ماسكي، عضو حزب "شين فين"، إن قدوة الملكة ساعدت في "كسر الحواجز وتشجيع المصالحة" في إيرلندا الشمالية.