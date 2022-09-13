وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن الملك وزوجته وصلا إلى قلعة "هيلزبورو"، حيث سيلتقيا نائب الرئيس سين فين ووزير الدولية لأيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس، ويتلقيا خطاب تعزية رسمي من رئيس الجمعية العامة لأيرلندا الشمالية أليكس ماسكي، بحضور عدد من السياسيين البارزين.

وتابعت الشبكة أن المئات من المواطنين تجمعوا قبيل وصول الملك، واصطفوا بالطرق الرئيسية المحيطة بالقلعة للترحيب به في ظل تواجد أمني كثيف.