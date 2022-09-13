المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 47.7 مليار يورو مساعدات للشركاء لمواجهة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي وبلدانه والمؤسسات المالية الأوروبية، بما في ذلك برنامج "فريق أوروبا"، قدمت منذ مطلع 2020، 47.7 مليار يورو لدعم البلدان الشريكة فى مواجهة وباء فيروس كورونا وتداعياته والوفاء بوعوده بشكل ملموس النتائج.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن هذا الرقم يتجاوز إلى حد بعيد حزمة الدعم الأولية التي تعهد بها فريق أوروبا بـ 20 مليار يورو في ربيع 2020، والتي زادت الآن إلى 53.7 مليار يورو.

من جانبها ، قالت مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلينن:" على الرغم من المرور بأزمة كوفيد-19 نفسها، أنا فخورة بأن فريق أوروبا أثبت تضامنه مع البلدان الشريكة التي تعاني من الوباء وعواقبه، وسيواصل الفريق أيضًا دعمه لشركائه في معالجة الأزمات العالمية متعددة الأوجه الجديدة مثل عواقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأوضح البيان أن استجابة فريق أوروبا لـ كوفيد-19 دعمت أكثر من 140 دولة شريكة، فمن إجمالي 53.7 مليار يورو هي قيمة حزمة فريق أوروبا حتى الآن، تم صرف 47.7 مليار يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي؛ 3 مليارات يورو للاستجابة الطارئة للاحتياجات الإنسانية و10.6 مليار يورو لتعزيز أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي و34.1 مليار يورو للتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء، بما في ذلك فقدان الوظائف والتعليم".

وأنفق فريق أوروبا 88.8% من 53.7 مليار يورو التي تم التعهد بها بحلول نهاية عام 2021، ففي أبريل 2021، وصلت المدفوعات إلى 34 مليار يورو، بينما وصلت في نهاية عام 2021 إلى 47.7 مليار يورو، واعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، كانت حالة المدفوعات المتعلقة بالالتزامات كما يلى: تخصيص 13.6 مليار يورو لدول الجوار من أصل 15.6 مليار يورو وتخصيص 8.3 مليار يورو من 9 مليارات يورو لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و6.8 مليار يورو من 7.6 مليار يورو لدول غرب البلقان وتركيا و4 مليارات يورومن أصل 4.3 مليار يورو لآسيا والمحيط الهادئ و2.5 مليار يورو من أصل 3.2 مليار يورو لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و539 مليون يورو من 743 مليون يورو لمنطقة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ، بحسب البيان.