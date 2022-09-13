اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المحطة الأخيرة فى اسكتلندا.. نعش الملكة إليزابيث ينقل جوا إلى لندن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:30 ص
المحطة الأخيرة فى اسكتلندا.. نعش الملكة إليزابيث ينقل جوا إلى لندن الملكة إليزابيث الثانية
وكالات

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ستحمل طائرة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن اليوم الثلاثاء، بعدما سُجي لمدة 24 ساعة في كاتدرائية تاريخية في إدنبره.

وحسب موقع العين الإماراتى، انضم إلى تشارلز شقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن في الوقفة الصامتة التي استغرقت عشر دقائق أمس الإثنين، في كاتدرائية سانت جايلز، حيث وقفوا برؤوس منحنية على الجوانب الأربعة للنعش بينما كان مشيعون يمرون لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وبينما كانت الموسيقى الحزينة لمزمار القربة، هي الصوت الوحيد الذي ملأ جنبات المكان عندما حمل جنود النعش في وقت سابق من اليوم، دوى صوت التصفيق عاليا من المشيعين عندما غادر أفراد العائلة المالكة الكاتدرائية بعد الوقفة الصامتة تحت جنح الظلام.

وبعد وصول النعش إلى لندن، سيتمكن الآلاف من المعزين من المرور أمامه على مدار الساعة من مساء غدا الأربعاء، وحتى وقت مبكر من يوم جنازتها الإثنين القادم.

ومن المتوقع أن يلقي مئات الآلاف من الأشخاص نظرة الوداع على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش قبل جنازتها الرسمية، والتي سيحضرها زعماء العالم.

وقالت وزارة الثقافة البريطانية إنه سيكون بوسع المواطنين العبور أمام التابوت لمدة 24 ساعة يوميا من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري وحتى 6.30 صباحا يوم 19 من نفس الشهر.

وأضافت وزارة الثقافة أنه "سيُطلب من الراغبين في الحضور الوقوف في طوابير لساعات عديدة ربما طوال الليل".

وسيتم إجراء عمليات تفتيش أمنية على غرار ما يحدث في المطارات في قاعة وستمنستر، أقدم المباني التي يتكون منها البرلمان البريطاني.

وتفرض قيود مشددة مع السماح فقط بالحقائب الصغيرة.


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