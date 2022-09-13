القوات المسلحة تستضيف وزير المالية فى جولة بالكلية الحربية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات، نظمت القوات المسلحة زيارة للدكتور محمـد معيط وزير المالية لمتابعة الموقف التدريبى وبرامج التأهيل المعدة لطلبة الدورة التدريبية الأولى لمأمورى الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث والتى تقام بمقر الكلية الحربية.

بدأت مراسم الزيارة بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية الحربية ودورها الهام فى تخريج أجيال كانت لها بصمه فى التاريخ المصرى عبر مختلف العصور , كما تناول مراحل إعداد وتأهيل الطلاب بالدورة التدريبية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة على توفير أحدث الوسائل العلمية والتعليمية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بكافة مسؤلياتهم على أكمل وجه .

أعقب ذلك عقد لقاء للدكتور محمـد معيط وزير المالية مع طلبة الدورة التدريبية طالبهم خلاله بضرورة الحفاظ على ما إكتسبوه من قيم نبيلة وأخلاق سامية خلال فترة تأهيلهم بالكلية الحربية , مؤكداً أن الشباب هم نواة المجتمع وسواعده للعبور لمستقبل أفضل , كما وجه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل الطلاب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.

وإختتمت الزيارة بتفقد وزير المالية يرافقه اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لمتحف ومجلس الكلية الحربية وإهدائه درع الكلية الحربية وإلتقاط بعض الصور التذكارية، حضر الزيارة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى وزارة المالية.