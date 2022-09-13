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القبض على هارب من حكم قضائى مختبئا فى المطرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:38 ص
القبض على هارب من حكم قضائى مختبئا فى المطرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، في ضبط هارب من حكم من قضائى مختبئا داخل شقة في المطرية وحرر محضر بالواقعة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ،  محكوم عليه هارب فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن لمدة 7 سنوات) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية .

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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