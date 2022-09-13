القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات مالية فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بالتشاجر في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات مالية وراء نشوب المشاجرة، مما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما برش خرطوشن وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة بسبب خلافات مالية بين 5 أشخاص، أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما برش خرطوش.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.