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العربية: نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر إدنبرة إلى لندن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:53 م
العربية: نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر إدنبرة إلى لندن اليزابيث
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر إدنبرة إلى لندن.

وفى وقت سابق تعهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وأن يعمل من أجل السلام في إيرلندا الشمالية.

 

وخلال لقائه قادة إيرلندا الشمالية السياسيين، وكان منهم أعضاء بأحزاب قومية يريدون استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وأن تصبح جزءا من جمهورية إيرلندا، قال الملك إنه سيقتدي "بالمثال الناصع لوالدته وسيسعى لرفاه الجميع في إيرلندا الشمالية".

 

أشاد رئيس الجمعية الإيرلندية الشمالية، وهو إيرلندي قومي، في رسالة تعزية للملك تشارلز الثالث بدور الملكة إليزابيث الثانية في عملية السلام.

 


الملكه اليزابيث

ادنبره

لندن

بريطانيا

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