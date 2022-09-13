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العربية: تقارير تتحدث عن إرسال روسيا قوات إضافية لأوكرانيا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:38 م
العربية: تقارير تتحدث عن إرسال روسيا قوات إضافية لأوكرانيا أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال مراسل العربية في روسيا، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل،  إن هناك تقارير تتحدث عن إرسال روسيا قوات إضافية لأوكرانيا.

وفى وقت سابق نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أى حديث يدور فى بلاده عن إعلان التعبئة العامة.

 

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي - "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع.. والروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، وهذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية".

 

يُذكر أن بعض نواب مجلس الدوما الروسي يطالبون بإعلان التعبئة العامة في البلاد، بجانب ذلك، تشير أنباء إلى أن بعض المعارضين الروس للعملية العسكرية في أوكرانيا دعا للخروج إلى الشارع في موسكو والمدن الروسية، احتجاجا على الحرب والمطالبة بعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه.


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