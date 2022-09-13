اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:00 ص
أكرم القصاص
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السعودية تطلق حملة وطنية لإغاثة متضررى فيضانات باكستان

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:00 ص
السعودية تطلق حملة وطنية لإغاثة متضررى فيضانات باكستان مساعدات مركز الملك سلمان - ارشيفية
اش ا

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أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة انطلاق الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني.
 
وقال الربيعة - في تصريحات أوردتها قناة (الاخبارية) السعودية الاثنين - "إن هذه الحملة تأتي دعما لما تقوم به السعودية من جهود ومساعدات إنسانية منذ بدء هذه الكارثة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة".
 
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص أن تكون هذه المشاركة تأكيدا على عمق العلاقة التي تجمع بين السعودية وباكستان، مؤكدا أن مركز الملك سلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات الموجهة للخارج.

السعودية

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