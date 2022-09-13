الرعاية الصحية: تكلفة بناء مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن التجهيزات العالمية لمستشفى فايد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تم إنشاؤها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، والتي تم نقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

واستعرض بيان الهيئة، التكلفة الإجمالية لمستشفى فايد التخصصى والتي بلغت مليار جنيه، حيث تعد المستشفى أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5925 م2 ، وتتكون المستشفى من المبنى الرئيسي وملحق به دور أرضي ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد والذي يضم دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

وتابع البيان: تضم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكُلوي"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الإجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سرير منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، فضلًا عن 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي تقدم شهريًا خدمات الغسيل الكلوي لـ 1650 حالة شهريًا.

كما تضم مستشفى فايد التخصصي «معهد رعاية الفني للتمريض» بنظام الخمس سنوات للتمريض، وقد تم إجراء اختبارات القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمعهد طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة وذلك بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023.

تخدم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية، أهالى مدينة فايد والقرى المجاورة بالإضافة الى السائحين وزوار مدينة فايد والتي تعد واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر المطلة على قناة السويس وتشتهر باستقبال رحلات اليوم الواحد.