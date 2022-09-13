اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة تعد الأولى من نوعها لدولة قطر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:28 م
الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة تعد الأولى من نوعها لدولة قطر الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. 
 
وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

الرئيس السيسى

أمير قطر

زيارة الرئيس لقطر

زيارة الرئيس السيسى لقطر



الموضوعات المتعلقة

أمير قطر يرسل برقية عزاء للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:54 م

الرئاسة × أسبوع.. الرئيس السيسى يتابع برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.. ويتلقى اتصالين هاتفيين من أمير قطر ورئيس وزراء إسرائيل.. ويشدد على موقف مصر الثابت فى ملف سد النهضة وحماية أمنها المائى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:04 م

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر.. الأمير تميم يشيد بجهود مصر لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى ونجاحها فى إعادة الهدوء لقطاع غزة.. والرئيس السيسي يؤكد على الروابط الوثيقة بين القاهرة والدوحة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:58 م

أمير قطر يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:32 م

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة