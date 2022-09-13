"التنسيق الحضاري": نطور المدن ونحافظ على هويتها.. "مثل القاهرة التاريخية"

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنّ الجهاز يستهدف تطوير المدن والحفاظ على هويتها، مشددًا على أن مصر غنية بالمدن التي لها طابع وشخصية: "نحافظ عليها وفي الوقت ذاته نسمح بتطورها، مع العلم ان المدن ليست عمرانا فقط، ولكن المجتمع الذي يسكن فيها له تأثير ومتطلبات وإيقاع العصر يتغير".

وأضاف أبو سعدة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أن الجهاز يضع ضوابط للحفاظ على الأحياء ذات القيمة المتفردة، من أجل الحفاظ على شخصيتها ونسيجها العمراني حتى لا يتغير، مثل القاهرة التاريخية المسجلة على قوائم التراث العالمي.

وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "نحاول الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية ونسيجها وهويتها الحضارية التي ترجع إلى ألف عام، ولكن المدينة ليست متحفية،ولكن يعيش بها سكان وحرف وحياة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين، وفي نفس الوقت هي مدينة تاريخية".

وواصل: "هنا تبرز المعادلة، حتى نحافظ المدينة وتاريخها وشكلها ونسيجها العمراني، ونقبل التطور الذي لا يؤثر على النسيج ولا يؤثر على شخصية المدينة، وأي مشروعات تتم في هذه المناطق يجب أن تعرض على الجهاز لوضع الضوابط من خلال الخبراء لتحديد ما يسمح بها، من أجل الارتقاء والتطوير واستيعاب الأنشطة المختلفة"، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية والحركة التجارية في القاهرة التاريخية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه نتيجة التنسيق والحفاظ على الشكل والطابع.