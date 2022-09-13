التعليم تعلن تنفيذ المسابقة الدولية لرسومات الأطفال

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بدء تنفيذ المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال " سحر الصداقة ".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها المرسلانه تم التنبيه علي الموجه العام الأول بنشر وتنفيذ هذه المسابقة لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 16 عاما بالمشاركة من خلال إرسال الأعمال عبر البريد الإلكترونى.

وحددت الوزارة شروط المسابقة كالتالى:

- يجب أن يعمل الأطفال بشكل مستقل وإبداعي.

- يجب ألا يتجاوز الأسلوب المسموح به (الرسم - الجرافيك).

- حجم العمل يتعين أن يكون 60x 40 sl.

- يتعين علي المشارك تقديم رسم واحد فقط في المسابقة.

- سيتم قبول من 10-15 عمل من كل مؤسسة مشاركة في المسابقة.

- يتعين أن تكون الأعمال مطابقة مع موضوع المسابقة.

- يجب عدم عمل إطار للعمل الفني.

- يتعين كتابة كل البيانات الخاصة بالمشارك بالحروف الكبيرة وارفاقها خلف العمل الفني وإرسالها بالبريد الالكتروني.

- تتضمن كل لوحة المعلومات الأتية (الأسم - السن - العمل الفني- اسم المدرسة- عنوان المدرسة- الكود البريدي - البلد - المديرية - البريد الالكتروني - للمدرسة- اسم المدرس - عنوان المشارك - رقم التليفون).

وحددت الوزارة أهداف المسابقة:

- التعرف علي تاريخ وتراث الشعوب المختلفة.

- لزيادة اهتمام الأطفال بالثقافات والتقاليد المتخلفة.

- خلق الاحترام المتبادل والصداقة بين أطفال العالم.

- كشف القدرات الإبداعية للأطفال والشباب.

كما حددت الوزارة المواعيد الخاصة بالمسابقة:

- آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 أكتوبر 2022.

- سيتم تقييم الأعمال فى 30 نوفمبر 2022.

- مراسم افتتاح المسابقة ديسمبر 2022.