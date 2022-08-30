تعليم القاهرة تفوز بـ 4 مراكز بالمسابقة الدولية "سحر الصداقة" باذربيجان

كتب سيد الخلفاوى

حصدت طلبة تعليم القاهرة ميداليات ذهبية فى المسابقة الدولية "سحر الصداقة" ببأذربيجان، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة _مدير المديرية ، وإشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمود حسن أحمد، مدير إدارة الوسائل التعليمية، التى تنظم من قبل وزارة الثقافة بالمركز القومى لثقافة الطفل.

و الغرض من المسابقة هو تعريف الأطفال والشباب بالمدن والقرى لتعزيز حب الوطن و الأرض بين جيل الشباب وتعزيز الروح العسكرية الوطنية وتنظيم أوقات فراغ الأطفال بشكل فعال فى المنزل لإظهار الأطفال الموهوبين وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وفاز كل من :

الطالبة : دنيا محمد عبد الرحمن، مدرسة : الشهيد احمد حمدى التجريبية لغات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية

الطالبة : سارة معمر يحيى، مدرسة : الرائد الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية

الطالب : مصطفى محمود، مدرسة : عمر عبد العزيز الرسمية للغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية

الطالبة : ميرال نبيل نسيم نوار، مدرسة نودردان التابعة لإدارة الزيتون التعليمية

وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة إدراة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول،مشيرا إلى أن النجاح والإنجاز و تحمل المسئولية يعتبر مواكبة للتطور وعصر الرقمنة،متمنيا التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز فى إنجاز العمل والتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.