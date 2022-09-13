التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلالية

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الثلاثاء، أخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى اكسبو أصحاب الهمم الدولى، وإطلاق مبادرة العيش باستقلالية التى ستقام فى إمارة دبى فى الفترة من 15 الى 17 نوفمبر، لاختيار مشاريع وابتكارات تصب فى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .