اليوم السابع
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التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلالية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:21 ص
التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلالية إعلان وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الثلاثاء، أخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى اكسبو أصحاب الهمم الدولى، وإطلاق مبادرة العيش باستقلالية التى ستقام فى إمارة دبى فى الفترة من 15 الى 17 نوفمبر، لاختيار مشاريع وابتكارات تصب فى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .
 
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التضامن

مبادرة العيش باستقلالية بدبى

اكسبو أصحاب الهمم الدولى

حقوق ذوى الهمم



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