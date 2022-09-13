التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلالية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الثلاثاء، أخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى اكسبو أصحاب الهمم الدولى، وإطلاق مبادرة العيش باستقلالية التى ستقام فى إمارة دبى فى الفترة من 15 الى 17 نوفمبر، لاختيار مشاريع وابتكارات تصب فى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .
التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلاليةالثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:21 ص
إعلان وزارة التضامن الاجتماعي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
انطلاق فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيليةالثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:57 م
حياة كريمة فى قنا.. 24 ساعة عمل فى مشروعات جديدة فى مركز أبو تشت بدون توقف.. وإنشاء مجمع خدمات زراعية ووحدة بيطرية تخدم 140 ألف نسمة بقرية أبوشوشة.. ووحدة تضامن اجتماعى بقرية الرواتب تخدم 22 ألف نسمة.. صورالثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:29 ص
رئيس جهاز "بدر" يفتتح المقر الأول لإدارة التضامن الاجتماعى بالحى الخامس بالمدينةالإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:02 ص
مشروعات "حياة كريمة" بقنا لا تتوقف.. تنفيذ 48 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة 70%.. الانتهاء من أول مركز تنمية أسرة وطفل بقرية المراشدة على مستوى الجمهورية.. وإنشاء مركز تنمية أسرة بقرية حجازة.. صورالإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 م
قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى يتابعان تحويل مصنع مغلق بالفيوم لمجمع ملابسالأحد، 31 يوليه 2022 11:31 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة