وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 3 أشخاص من مُخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال واحد من مخيم "بلاطة" في نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فلسطينيين آخرين أحدهما أسير مُحرر من محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة، كما تم اعتقال شاب من بلدة "سلواد" بشمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وشهدت "سلواد"، فى الفترة الأخيرة، اقتحامات مُتكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلى حيث يريد المستوطنون إقامة طريق لربط عدد من المستوطنات ببعضها البعض بالاستيلاء على أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين هناك.

وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين واستولت على مركبي صيد في بحر مُحافظتي خان يونس ورفح جنوبًا.