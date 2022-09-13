افتتاح فاعليات الدورة الرياضية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم اللجنة الرياضية للعاملين لفاعليات الدورة الرياضية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وتحمل أسم الراحل الدكتور هانى السعيد، عميد كلية التجارة الأسبق، وذلك في الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر الجارى بملاعب رعاية الشباب بالجامعة.

وأثنى "مندور" على ضرورة تفعيل مثل هذة الأنشطة الرياضية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لما له من دور كبير في تقوية الروابط الاجتماعية بين منتسبي الجامعة.

تأتى الدورة بإشراف هدى فرج، أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد ربيع رضوان، رئيساً والسيد السيد شعبان نائباً للرئيس، وأحمد محمد كمال سكرتيراً عاما، ومحمد أحمد عيد أميناً للصندوق، وأسماء محمد محمد عضو نسائي، والدكتور أحمد فاروق أحمد عضواً، والدكتور أحمد رفاعى، عضو للشباب، وأيمن سمير حمزة عضو نقابي، وأحمد محمد أحمد المسئول الإعلامي للجنة الرياضية.