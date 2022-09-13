استمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط .. صور

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية الصحة بدمياط إستمرار الحملة القومية لتنظيم الاسرة (حقك تنظمى) بمحافظة دمياط تحت اشراف الدكتورة أمل درة مدير ادارة تنظيم الاسرة لليوم الثاني على التوالى بادارات كفر سعد و فارسكور، وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم جميع خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية من خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.