اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:09 م
أكرم القصاص
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استمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط .. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:57 م
استمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط .. صور استمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى بدمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط إستمرار الحملة القومية لتنظيم الاسرة (حقك تنظمى) بمحافظة دمياط تحت اشراف الدكتورة أمل درة مدير ادارة تنظيم الاسرة لليوم الثاني على التوالى بادارات كفر سعد و فارسكور، وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم جميع خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية من خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
 
يأتى ذلك بناء على توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 
وتحت اشراف  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.
 
إستمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط (2)
 
 
إستمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط (3)
 
 
إستمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط (4)
 
 
إستمرار الحملة القومية لتنظيم الأسرة (حقك تنظمى) بدمياط (1)
 
 

صحة دمياط

تنظيم الاسرة

اخبار المحافظات



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