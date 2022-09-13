استعدادت مكثفة بالبحيرة للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة

البحيرة - فريق محافظات

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية لاتمام استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومى والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

شارك فى الاجتماع المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء الشركات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن العيد القومي هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات الجديدة والخطوات غير المسبوقه لخدمة المواطن البحراوى وبما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات القومية فى شتى القطاعات بمختلف مراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

كما أشارت نائب المحافظ انه لمن حسن الطالع أن يتزامن العيد القومى هذا العام مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد والذى يعد مفتاح اللغة الهيروغليفية والحضارة الفرعونية والتى فك رموزه العالم الفرنسى شامبليون.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة إلى أنه سيتم إقامة مهرجان رشيد للموسيقى والغناء من مدينة رشيد زهرة النيل الخالد خلال الفترة من 22 وحتى 24 سبتمبر بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء بمصر والوطن العربى والتى ستبث مباشرة، والتى ستكون رسالة للعالم للتعريف برشيد مدينة السحر والجمال وما تحتويه من آثار إسلامية لتنشيط السياحة وتحقيق الرواج السياحى.

وأضافت أنه ترشيداً للنفقات هذا العام لن يتم إقامة طابور عرض ومراسم تقليدية بالعيد القومي وسيتم الاكتفاء بمهرجان رشيد للموسيقى والغناء.