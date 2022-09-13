إيطاليا: حكومات أوروبية تعرقل مفاوضات تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

كتب أحمد عرفة

اتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حكومات أوروبية بعرقلة مفاوضات تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، خاصة بعد إعلان روسيا أن أي تسعير لنفطها وغازها سيضطرها لتقطع إمدادهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المفاوضات الأوروبية حول وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن المجر، بالإضافة إلى رفضها المقترح الإيطالي بشأن الغاز، حاولت عدة مرات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.