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إطفاء برج إيفل 11 مساء والمبانى من 10 ضمن خطة لتخفيض استهلاك الطاقة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:22 م
إطفاء برج إيفل 11 مساء والمبانى من 10 ضمن خطة لتخفيض استهلاك الطاقة برج ايفل
كتب سمير حسنى

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كشفت عمدة باريس آن هيدالجو، عن خطتها لتخفيض استهلاك الطاقة، مشيرة إلى إطفاء برج إيفل من الساعة 11 مساءً، والمباني من الساعة 10 مساءً، فضلا عن تقليل إضاءة الشوارع ليلًا.

أعلنت آن هيدالجو عمدة باريس، اعتماد خطة لترشيد الكهرباء من أجل مواجهة أزمة نقص الطاقة التى تعاني منها أوروبا، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

فى وقت سابق، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة، معتبرة روسيا "دولة غير موثوقة".

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، الدعوة بوضع سقف لأسعار الغاز الروسى لقطع أرباحها المستخدمة فى حرب أوكرانيا، معربة عن تطلعها لـ"عملية التخزين المشترك" الخاصة بالغاز فى القارة الأوروبية.

اعترفت " فون دير لاين " بمرور أوروبا بأوقات عصيبة، لكنها عادت وشددت على أن هذه الأزمة ستؤكد على وحدة وتضامن أوروبا، مشيرة إلى وجود بدائل عن الغاز الروسى من النرويج والجزائر والولايات المتحدة.

 

 


برج ايفل

ايفل

باريس

الكهرباء



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