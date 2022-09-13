إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدائرى فى مركز بنى مزار بشمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وربع نقل بالطريق الدائري، أمام قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار.

بالإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد علي 22 عاما، هاني رجب 41 عاما، إبراهيم عبد الرحمن 27 عاما، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بمركز بني مزار وتم نقلهم لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انتقل رجال المرور لرفع أثار الحادث، وتسير الحركة بالطريق الدائرى وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة ومحاولة التخطى الخاطى.