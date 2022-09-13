إصابة مواطن بكدمات فى الرأس وسائق توك توك بكسور متفرقة فى حادثين بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة مواطن وسائق توك توك فى حادثين مرور بوسط المدينة، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة "الشاذلى.ح.ف" 25 سنة، سائق التوك توك بكدمات وسحجات وكسر فى الذراع الأيمن والقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج.

كما أنه لدى خروج المواطن "أيمن.س" 45 سنة صاحب محل، لعبور شارع أحمد عرابي لركوب دراجته البخارية والتوجه لمنزله، صدمه بالخطأ نتيجة السرعة الزائدة توك توك، مما أسفر عن إصابته بكدمات فى الرأس وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع عامل يبلغ من العمر 20 سنة صعقاً بالكهرباء خلال العمل فى قرية توماس، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفنه وتسليمه لذويه، والبداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع الشاب "محمود.س.ي" مقيم بقرية الدير ويبلغ من العمر 20 سنة، وذلك خلال عمله داخل قرية توماس، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفنه وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.