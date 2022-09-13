اليوم السابع
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أهالي حى الضواحى ببورسعيد يشكون من طفح مياه الصرف.. ورئيس الحى ترد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:00 ص
أهالي حى الضواحى ببورسعيد يشكون من طفح مياه الصرف.. ورئيس الحى ترد الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى - بورسعيد - محمد عزام

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أرسل القارئ على مبروك من أهالى بورسعيد حى الضواحى مساكن الإسراء شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب طفح الصرف الصحى و القمامة المتواجدة باستمرار داخل المنطقة مما تسبب فى انتشار الرائحة الكريهة التى يعانى منها الأطفال و الكبار خاصة المرضى.

ومن جانبها أكدت هالة أبو العز، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، أنه يتم يومياً شم حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة من كافة مناطق الحي.
 
وأوضحت رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، ردا على شكوى "صحافة مواطن"، أنه سيتم إزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الإسراء.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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