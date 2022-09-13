اليوم السابع
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أمير قطر يستقبل الرئيس السيسى بمطار حمد الدولى فى الدوحة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:36 م
أمير قطر يستقبل الرئيس السيسى بمطار حمد الدولى فى الدوحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة. 
 
وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

السيسي

الرئيس السيسي

امير قطر

السيسي يزور قطر

عاجل

مطار الدوحة



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