أمن الجيزة يعاين موقع حريق شب داخل مطعم كبدة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمطعم اشتعل به حريق في كرداسة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمطعم، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

اشتعل حريق بمطعم "كبدة" في كرداسة، صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمطعم "كبدة"، ولم يسفر عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.