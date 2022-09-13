اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:00 ص
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أعراض تنذرك بإصابة جهازك التنفسى بضرر.. اعرفها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:00 ص
أعراض تنذرك بإصابة جهازك التنفسى بضرر.. اعرفها الجهاز التنفسي
كتبت فاطمة ياسر

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قد يشعر بعض الأشخاص ببعض الأعراض التي تنذرهم بإصابتهم ببعض المشاكل علي الصحة العامة، ومن ضمنها علامات تظهر علي الجهاز التنفسي دون معرفتها قد تتسبب في تعرضك للخطر، ويجب التعرف علي هذه الأعراض لتجنب الأضرار. 
 
قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، العديد من الأعراض المنذرة لوجود مشكلة ما في الجهاز التنفسي، ومنها:
 
- ضيق التنفس، يعد من الأعراض المنذرة لوجود مشكلة ما في الجهاز التنفسي، فصعوبة التنفس قد يصاحبه انخفاض مستويات الأكسجين بالجسم، وخاصة عند الحركة، وقد يشعر الشخص بأعراض إضافية في حالة الشعور بالدوخة أو ارتفاع معدل ضربات القلب. 
 
- السعال المستمر، قد يكون من أبرز الأعراض المنذرة للإصابة بمشكلة في الجهاز التنفسي، فنجد أن الشخص يعاني من صعوبة بالتنفس، ويصحابه الإصابة بالتهابات فيروسية، وهذا قد يكون من الأمور الخاطئة، فهو علامة علي الإصابة. 
 
- القلق والتوتر، يعد من الأمور التي تسبب في الإصابة بسرعة التنفس، ويزيد من تعرضك لمشاكل الإصابة بمشكل الجهاز التنفس. 
 
- من أبرز الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة في الجهاز التفسي هي الإصابة بالسعال الدموي، وقد يكون علامة علي الإصابة بالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية. 
 

الجهاز التنفسي

علامات تنذز علي مشكلة في الجهاز التنفسي

اعراض مشاكل الجهاز التنفسي



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