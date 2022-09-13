أعراض التهاب الجيوب الأنفية ومتى تذهب للطبيب؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية عددًا من الأعراض المزعجة، وتتشابه العديد من هذه الأعراض مع ما قد تعانيه من نزلات البرد، مثل الاحتقان وسيلان الأنف والسعال والصداع والتعب، ولكن هناك بعض الأعراض التي تنفرد بها عدوى الجيوب الأنفية نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "dispatch health".

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

-ألم وضغط حول العينين وعظام الوجنتين والفك العلوي

-يتكون التنقيط الأنفي الخلفي من مخاط أصفر أو أخضر سميك

-انخفاض حاسة الشم والذوق

-رائحة الفم الكريهة

-حمى شديدة أو مستمرة

-في كثير من الحالات، يتم حل التهابات الجيوب الأنفية من تلقاء نفسها في هذه الأثناء ، قد تكون قادرًا على تخفيف الأعراض عن طريق تناول مسكنات الألم ومزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبي ، وري الجيوب الأنفية برذاذ الأنف الملحي، ووضع ضغط دافئ على جبهتك وأنفك ، واستنشاق البخار من الحمام أو وعاء من الماء الساخن.

ومع ذلك، في بعض الحالات ، تتطلب التهابات الجيوب الأنفية اهتمام طبي، و يجب عليك طلب العلاج المتخصص على الفور إذا:

-استمرت الأعراض الخاصة بك لأكثر من 10 أيام دون تحسن

-لديك حمى أو حرارة شديدة

-لديك حمى لمدة تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام

-يبدو أن أعراضك تتحسن ولكنها تتفاقم فجأة

-أعراضك شديدة بشكل خاص

-عانيت من عدوى الجيوب الأنفية خلال العام الماضي

ما الذي يسبب التهابات الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية في المنطقة حول أنفك، وتقع فوق عينيك ، وخلف عينيك ، بجانب جسر أنفك ، وبالقرب من عظام وجنتيك.

عادة ، تكون الجيوب الأنفية فارغة ومع ذلك ، عندما تلتهب - غالبًا بسبب الحساسية أو عدوى فيروسية مثل نزلات البرد - يمكن أن تنتفخ وتمنع المخاط من التصريف كما هو معتاد. يوفر تراكم المخاط الناتج أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم ، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى الإصابة بالعدوى.

على الرغم من أن التهاب الجيوب الأنفية ينتج عادة عن عدوى فيروسية ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدوى بكتيرية.

كيفية الوقاية من التهابات الجيوب الأنفية

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية في المقام الأول:

-اغسل يديك بشكل متكرر

-تجنب لمس وجهك

-تطهير الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر

-الابتعاد عن الأفراد المصابين بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى

-الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي والملوثات الأخرى

-حافظ على الممرات الأنفية رطبة باستخدام بخاخ محلول ملحي وجهاز ترطيب

-احمِ جهازك المناعي عن طريق تناول نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة وتجنب الإجهاد والحصول على قسط كافٍ من النوم