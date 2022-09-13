أطعمة تجلب لك السعادة وتخلصك من التوتر والقلق

كتبت فاطمة ياسر

السعادة والتخلص من التوتر والقلق يعد من الأمور التي يسعي لتحقيقها الجميع، ويأتي هذا الشعور بالإيجابي عن طريق تناول الأطعمة التي تساعد في هذا الأمر، أي التي تساهم بشكل ملحوظ في زيادة إفراز هرمون السعادة بأجسمنا.

ويقدم هذه الأطعمة التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، الطبي، ومنها:

الأفوكادو ، من الأطعمة التي تسبب لك السعادة والهنا، فيعد من الأطعمة التي ييطلق عليها سر المزاج والسعادة، فتناوله يدعم إنتاج الدوبامين والنورادرينالين ، وهما هرمونات تجعلك تشعر بالسعادة والراحة.

- البيض، أثبتت الدراسات الطبية أن البيض يعد م الأطعمة التي تجلب لك الشعور بالسعادة، والسبب أن تناوله يصنع هرمون الدوبامين والنورابينفرين، المسئول عن شعورك بالراحة النفسية والسعادة، ولذا ينصح بتناوله في الصباح.

- البقدونس، من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالسعادة، حيث أنه غني بحمض الجلوتاميك الذي من دوره شعورك بالهدوء والاسترخاء.

- المكسرات، تناول يساهم بشكل كبير في إنتاج حمض الفينيل ألانين الأميني الأساسي لإنتاج الدوبامين أي هرمون السعادة، ولذا تعد من الأطعمة المميزة والتي تساهم في امداد جسم بالكثير من الفوائد.