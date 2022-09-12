اليوم السابع
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5 خطوات لتجهيز لانش بوكس صحى لأطفالك في المدرسة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:00 ص
5 خطوات لتجهيز لانش بوكس صحى لأطفالك في المدرسة لانش بوكس صحى
كتبت فاطمة خليل

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مع اقتراب العودة للدراسة تستعد الأمهات لإعداد لانش بوكس صحى وملئ بالعناصر الغذائية لأطفالك، لمساعدتهم على التركيز ولحصولهم على العناصر الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على 5 خطوات لتجهيز لانش بوكس صحى لأطفالك في المدرسة، بحسب موقع "therootcause".

5 مكونات لإعداد لانش بوكس صحي لأطفالك في المدرسة
 

1. الفاكهة
 

اطلبى من أطفالك اختيار 1 أو 2 من أنواع الفاكهة للأسبوع ، وشرائها في عطلة نهاية الأسبوع ثم قومي بإعطائها لطفلك خلال الأسبوع.

 

2. الخضروات
 

اطلبى من أطفالك اختيار نوع من الخضار على الأقل ، وشرائها في عطلة نهاية الأسبوع ثم قومي بتضمينه في اللانش بوكس.

3. غداء رئيسي كبير
 

فكرى في بقايا الطعام من العشاء ، ويمكنها إعداد وجبات غداء رئيسية رائعة ليأخذها طفلك معه في المدرسة.

يكمن السر وراء وجبة غداء رئيسية رائعة في تضمين ما يلي:

-مصدر بروتين عالي الجودة مثل الدجاج المشوي.

-دهون صحية مثل الأفوكادو أو السلمون

-مصدر حبوب كاملة - إذا كنت تتناول شطائر، فاجعلها تُحسب من خلال تناول خبز الحبوب الكاملة أو تضمين مصادر الحبوب الكاملة الأخرى مثل الأرز البني أو الكينوا

-إذا كنت تتناول منتجات الألبان ، فقم بتضمين مصدر منتجات الألبان في وجبة الغداء الرئيسية أو كمصدر إضافي لها.

4. أضف وجبة خفيفة صحية
 

تضمين وجبة خفيفة مصنوعة في المنزل، حيث يمكنك التحكم في كمية السكر وتكون خالية من المواد الحافظة والمواد المضافة.

5. زجاجة ماء
 

الماء هو الشراب الوحيد الذي يحتاجه أطفالنا في المدرسة لا يحتاجون إلى عصير أو حتى حليب، يمكنهم الحصول عليها في المنز ، يحتاجون إلى الماء فقط للحفاظ على رطوبتهم في المدرسة.

 


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