‫وزارة الزراعة تعلن عن حاجتها لتعيين وظائف قيادية بالديوان العام

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حاجتها لتعيين 18 وظيفة قيادة بالديوان العام للوزارة وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 وهي من المجموعات النوعية للوظائف القيادية ويشترط في شغل الوظيفة المهارات الأساسية واجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح مع اجادة اللغة الإنجليزية وكذلك اجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي والالمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تمكنه من أداء مسئولية الوظيفة

وقضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل فى وظيفة من المستوى الادنى له مباشرة او قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، كما يشترط في الوظيفة الحصول على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مع تقارير كفاية بتقدير امتياز اخر ثلاث سنوات .

تستقبل الأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية والاشرافية – بالدور الرابع بالوزارة الطلبات حتى 10 أكتوبر القادم ومرفق به أصل + 7صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية –البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات).

والوظائف المطلوبة طبقا للاعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية هي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر و مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات و مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني و مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني و مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي .

كما تتضمن الوظائف مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للآمن، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب و رئيس قطاع الإنتاج الزراعي و رئيس قطاع الخدمات الزراعية.