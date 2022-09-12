اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:43 م
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ولادة قيصرية لسيدتين تعانيان من "مشيمة" مدمغة فى مستشفى طيبة بإسنا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:26 م
ولادة قيصرية لسيدتين تعانيان من "مشيمة" مدمغة فى مستشفى طيبة بإسنا هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر في إجراء ولادة قيصرية لسيدتين تعانيان من مشيمة مدمغة ومتقدمة بجدار الرحم مع الحفاظ على الرحم، وذلك بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتمكن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة القيام بربط الأوردة المغذية للمشيمة المدغمة لمنع النزيف أثناء الجراحة، واستئصال الجزء المضغم من المشيمة في جدار الرحم بدون حدوث أي مضاعفات أو فقد دم أو وضع درانق والنجاح في المحافظة على الرحم، وقد خرجت الحالات بصحة جيدة وتتم المتابعة بالعيادة الخارجية بالمستشفى.

وأجرى الولادة القيصرية الفريق الطبي المكون من الدكتورة حنان عبدالحميد عيسى إستشاري النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور علاء عبد الحميد استشارى النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة سعاد جبريل أخصائي النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد إبراهيم استشاري التخدير، ومشاركة متميزة من فريق التمريض بقيادة فاطمة أحمد مشرف العمليات، حيث تستقبل مستشفى طيبة التخصصي حالات طوارئ الولادة وطوارئ أمراض النساء على مدار 24 ساعة، وذلك بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وكان قد نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء 15 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 4 حالات قسطرة CTO "انسداد مزمن بالشرايين التاجية"، وحالتين قسطرة طوارئ Primary، وذلك بتكلفة قيمتها 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

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هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر

 


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