وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان سير العمل بالمستشفى العام.. صور

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الأقسام، ووحدتي السكتة الدماغية، وأمراض الكلى الجديدة، بمستشفى الفيوم العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حازم الفيل مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور أنور محمود مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

شملت الجولة التفقدية مبنى الباطنة والحالات الحرجة، ووحدة السكتة الدماغية، والرعاية المركزة لقسم القلب، وقسم الكبد والجهاز الهضمي، وقاعة التدريب، والأشعة التشخيصية، والعيادات الخارجية، ومركز أمراض الكلى، والحضّانات.

واستعرض الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، أقسام ووحدات وآليات العمل بالمستشفى، موضحاً أن مستشفى الفيوم العام تم إنشاؤها عام 1968 وكانت آخر عملية تطوير شامل لها عام 1998.

وتابع: أن المستشفى مقامة على مساحة 13231 مترا مربعا، منها 6 آلاف متر للمباني، ويبلغ متوسط عدد المترددين على المستشفى 44426 مريضا شهرياً بالعيادات الخارجية، والمترددين على الأقسام الداخلية بالمستشفى 597 مريضا، وقسم الاستقبال 32835 مريضا، كما يبلغ متوسط عدد العمليات التي يتم إجراؤها شهرياً بالمستشفى 3822 عملية متنوعة، وإجراء 15 ألف إشاعة، و44 ألف تحليل.

خلال جولة وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، استمع الوزير لشكاوى عدد من المترددين على المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها على الفور وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى.



جانب من الجولة