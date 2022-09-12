وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير مستشفى الصدر والتأمين الصحي.. صور

الفيوم - رباب الجالي

عقب تفقدهما للأعمال الإنشائية لمستشفى الفيوم العام الجديد بدمو، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام بمستشفيي الصدر والتأمين الصحي بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حازم الفيل، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور أنور محمود، مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

شملت الجولة التفقدية لوزير الصحة ومحافظ الفيوم، تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريراً لاستقبال المرضى، منها 24 سريراً عناية مركزة، وجارى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفي، كما تضمنت الجولة أيضا تفقد قسم الطوارئ والاشعة والرعاية والمناظير والاقسام الداخلية.

وشدد وزير الصحة، على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقاً، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة،

موجها بسرعة تجهيز المستشفى لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال الحالات المرضية، لتعمل جنباً إلى جنب مع باقى المستشفيات بالمحافظة.

كما تضمنت جولة وزير الصحة ومحافظ الفيوم، تفقد مستشفى التأمين الصحى، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، والتى تضم 402 سريرًا موزعة على أقسام الاستقبال والداخلى والعناية المركزة والحضانات وغرف العمليات والغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي.

كما شملت الزيارة تفقد وحدات السكتة الدماغية والرعاية القلبية والرعاية المركزة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والقسطرة القلبية والطوارئ والغسيل الكلوي.

وخلال الجولة استمع وزير الصحة ومحافظ الفيوم، لشرح لمكونات المستشفيين والخدمات المقدمة من خلالهما، كما التقيا بعدد من المرضى المترددين للتأكد من الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم.