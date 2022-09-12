وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لبحث نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني بمصر

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا ؛ لمناقشة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر، بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيرًا لأهمية نقل تلك الخبرة في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما يسهم في تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى مجالات التعاون مع الجانب الياباني، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E - JUST، مشيدًا بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بمصر.

وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام الكوسن KOSEN الياباني بمصر، والذي يقدم برنامجًا شاملًا مدته خمس سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك في عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.

واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية في تطبيق نظام KOSEN، مشيرًا للطفرة الكبيرة التي شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمي كنظام من أنظمة التعليم العالي في عدد من التخصصات، والذي انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب الياباني لمصر خلال شهر أكتوبر القادم؛ للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمي بمصر.