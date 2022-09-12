اليوم السابع
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"مياه الإسكندرية": توافر سيارات خدمة العملاء المتنقلة فى 3 أحياء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:19 ص
"مياه الإسكندرية": توافر سيارات خدمة العملاء المتنقلة فى 3 أحياء خدمة العملاء المتنقلة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، توافر السيارات المتنقلة لخدمة العملاء ،وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من يوم 11/9/2022 الى  22/9/2022 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

 بالأماكن التالية:

سيارة غرب :

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الاورمان

من 10 صباحا لـ 3 ونصف عصرا

أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا إلى 9 مساء

سيارة شرق :

أمام راقع محمد نجيب - سيدى بشر

من 9 صباحا 8 مساء

سيارة وسط :

بشاير الخير 3 القباري بلوك 3 أمام مسجد الشهيد الهامى

من 9 صباحا لـ 8 مساء

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب  01275918003

وتتوافر بالسيارات تقديم الخدمات الآتية ،تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

 


الاسكندرية

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