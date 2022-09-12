اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة لاستئجار الشواطئ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:01 ص
محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة لاستئجار الشواطئ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات الآتية : بجلسة يوم الأربعاء 21 /9 /2022 
 
1_عملية استغلال شاطىء ستانلي_ السياحي بنطاق حي شرق
 
-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه
 

جلسة يوم الخميس 22 /9 /2022 

 
2_عملية استغلال المساحة الرملية وشاطىء بمنطقة أبوالعباس بنطاق حي الجمرك 
 
- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.
 

جلسة يوم الأحد 25 /9 /2022 

 
3_عملية حق استغلال شاطىء فاميلي بيتش الغربي_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي  
 
-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه. 
 
4_ عملية استغلال منفذ شاطىء الهانوفيل العام بنطاق حي العجمي 
 
-قيمة التأمين المؤقت 5 ألاف جنيه. 
 

جلسة يوم الأثنين 26 /9 /2022 

 
5_ عملية انتفاع عدد 30 كابينة بشاطىء ستانلي بنطاق حي شرق
 
-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة 5 ألف جنيه
 

جلسة يوم الثلاثاء 27/ 9 / 2022 

 
6_ عملية بيع خردة التحفظات الموجودة بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية
 
-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل صنف من الأصناف كما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات من مبلغ (800 جنيه) وحتى ( 25 ألف جنيه) 
 
_يسدد 30٪ من تحت حساب ثمن البيع فور رسو المزاد. 
 

جلسة يوم الأربعاء 28/ 9/ 2022 

 
7_ عملية استغلال عدد 53 محل بمساكن الكيلو 21 بنطاق حي العجمي  
 
-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل محل كما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات من مبلغ (510 جنيه) وحتى مبلغ (2100 جنيه) 
 
_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
 
_رقم تليفون وفاكس/ 034234140
 
_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
 
_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية. 
 
_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
 
 
 
 
 
 
 

 


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