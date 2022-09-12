محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة لاستئجار الشواطئ

1_عملية استغلال شاطىء ستانلي_ السياحي بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه

جلسة يوم الخميس 22 /9 /2022

2_عملية استغلال المساحة الرملية وشاطىء بمنطقة أبوالعباس بنطاق حي الجمرك

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

جلسة يوم الأحد 25 /9 /2022

3_عملية حق استغلال شاطىء فاميلي بيتش الغربي_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

4_ عملية استغلال منفذ شاطىء الهانوفيل العام بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 5 ألاف جنيه.

جلسة يوم الأثنين 26 /9 /2022

5_ عملية انتفاع عدد 30 كابينة بشاطىء ستانلي بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة 5 ألف جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 27/ 9 / 2022

6_ عملية بيع خردة التحفظات الموجودة بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية

-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل صنف من الأصناف كما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات من مبلغ (800 جنيه) وحتى ( 25 ألف جنيه)

_يسدد 30٪ من تحت حساب ثمن البيع فور رسو المزاد.

جلسة يوم الأربعاء 28/ 9/ 2022

7_ عملية استغلال عدد 53 محل بمساكن الكيلو 21 بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة لكل محل كما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات من مبلغ (510 جنيه) وحتى مبلغ (2100 جنيه)

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.