اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:47 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب أخر بسحجات وكسور متعددة، إثر تعرضهما لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل، طريق بلبيس- العاشر من رمضان، دائرة قسم شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ربع نقل بعد ميدان الطيارة اتجاه العاشر من رمضان، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر بكسور متعددة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ علي الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

 

 

 


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